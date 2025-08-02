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Головна оборона та безпека Шеф, який полює за дронами й знищує їх шротом: що таке БПАК Chief-1 і як він бореться з російськими безпілотниками
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Шеф, який полює за дронами й знищує їх шротом: що таке БПАК Chief-1 і як він бореться з російськими безпілотниками

Роман Яворський
2 серпня, 2025 субота
18:19
оборона та безпека БпАК Chief-1

Російсько-українська війна вирізняється наймасовішим в історії застосуванням безпілотних літальних апаратів, особливо в період після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Масштабне залучення БПЛА до бойових дій спричинило потребу боротися з ворожими дронами. Так виникли дрони-перехоплювачі – апарати, створені спеціально для виявлення, відстеження і знищення безпілотних загроз у повітрі. Одним із таких дронів-мисливців, що полюють за іншими безпілотниками, є Chief-1, нещодавно допущений до експлуатації в ЗСУ

Зміст

Що таке дрони-мисливці та як вони виникли

Дрони-перехоплювачі (або дрони-мисливці) – це безпілотні літальні апарати, призначені для виявлення, переслідування і знищення інших дронів. Основним завданням таких апаратів є забезпечити захист повітряного простору від ворожих безпілотників, які несуть загрозу – чи то розвідувальну, чи то ударну. Перехоплювачі особливо ефективні у випадках, коли потрібно діяти оперативно, без залучення важких засобів ППО.

"Мисливці" можуть діяти автономно або під контролем оператора, орієнтуючись на теплові, візуальні чи радіочастотні сигнали від цілей. Дрони-мисливці часто мають підвищені аеродинамічні характеристики, адже успішність перехоплення залежить від точного позиціювання, маневровості та швидкої реакції.

Перші експерименти щодо перехоплення БПЛА за допомогою інших дронів орієнтувалися на зіткнення. Але такі спроби були неточними та ризикованими, тому почалися розробки апаратів зі спеціальним озброєнням або пастками – наприклад, сітками чи глушниками. Прорив у цьому напрямку стався у 2017–2019 роках, коли американська компанія Fortem Technologies створила DroneHunter F700. Це автономний перехоплювач, який запускає сітку зі спеціального пневмозаряду. DroneHunter F700 був обладнаний радаром TrueView та міг діяти автономно.

Сучасні дрони-перехоплювачі поділяються на кілька основних типів: кінетичні (що збивають ціль фізично), електронні (що глушать сигнали), сіткові (що захоплюють дрон), а також гібридні, що поєднують кілька методів.

оператор дрону

Оператор дрона, фото: thedigital.gov.ua

Дрони-перехоплювачі в Україні

Уперше українські розробники представили проєкт безпілотника-перехоплювача під назвою Fowler («Птахолов») у жовтні 2022 року. За оцінкою порталу "Мілітарний", він мав доволі скромні характеристики та міг перехоплювати цілі на висоті до 1000 м та дальності до 1500 м. Тому був орієнтований радше на перехоплення комерційних дронів типу Mavic, аніж на перехоплення розвідувальних безпілотників. У підсумку широкого застосування цей дрон не набув.

Вперше російський ударний дрон літакового типу був знищений за допомогою FPV-дрона в лютому 2024 року. Згодом ця тактика ставала все поширенішою. Станом на березень 2025 року було оприлюднено відео перехоплень вже понад 2,5 тисяч російських безпілотників розвідувального та ударного типів, ішлося в матеріалі Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака на Еспресо.

Українські компанії та волонтерські ініціативи розробляють дрони з вбудованими системами виявлення (тепловізори, камери з ШІ), що автоматично ідентифікують цілі та атакують їх у реальному часі. Така автоматизація значно полегшує роботу оператора.

БАК-перехоплювач, який застосовується на полі бою

БАК-перехоплювач, який застосовується на полі бою, фото: GeneralStaff.ua

Одним з викликів є вартість і складність таких систем. Тому в Україні часто застосовується модульний підхід: наявні FPV-дрони адаптуються до функції перехоплення шляхом додавання датчиків або незначного озброєння. Крім того, виробники розвідувальних та ударних БПЛА адаптовують свої вироби, виготовляючи зенітні модифікації дронів.

Зокрема, про виготовлення зенітних дронів повідомляли виробники БПЛА ZEUS, "Генерал Черешня" та WillFly.

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"Вага та розміри таких дронів менші, ніж будь-якої ракети, і один розрахунок може забезпечити запуск значно більшої кількості зенітних засобів. Зрештою, коли мова йде про дрони, з'являється можливість їх ройового використання. Таким чином зенітний дрон із машинним зором об'єктивно стає найменшим, найпростішим, наймобільнішим та найдешевшим засобом з усіх. Щобільше, на відміну від ракет, він не має характерних демаскуючих факторів, які супроводжують пуски ракет", – йшлося в матеріалі Defense Express.

31 липня 2025 року на нараді в Генштабі ЗСУ розгортання та масштабування підрозділів з дронами-перехоплювачами назвали ключовим питанням, а за кілька днів до цього президент України Володимир Зеленський висловив побажання щодо застосування Україною щонайменше 1000 перехоплювачів за добу.

Що таке Chief-1

Chief-1 – український безпілотний авіаційний комплекс-перехоплювач, розроблений для знищення ворожих дронів у повітрі. У червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило комплекс до експлуатації у Збройних cилах України.

На сайті Міноборони безпілотник називають "мисливцем за ворожими дронами", та водночас зазначають, що "Шефа" цілком можна використовувати для ураження живої сили супротивника.

Chief‑1 оснащений камерами та датчиками, які у реальному часі передають відеопотік оператору і системі штучного інтелекту. Алгоритми аналізують кадри, розпізнають ворожі дрони і визначають оптимальну відстань для атаки. Після виявлення цілі дрон підлітає на потрібну дистанцію і відкриває вогонь. 
"Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", – йдеться на сайті Міністерства оборони.

Особливістю БПАК Chief-1 є його модуль ураження. Йдеться про "повітряну рушницю", що стріляє патронами зі шротом (дрібними кульками, – ред.). Вогонь шротом дозволяє знищити або серйозно пошкодити ворожий безпілотник, не вдаючись до радіоелектронного глушіння чи інших методів.

БпАК Chief-1

БПАК Chief-1, фото: mod.gov.ua

"Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою", – описують дрон в матеріалі Міноборони.

Інших деталей і характеристик у відомстві не розкрили.

 

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ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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