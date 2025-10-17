Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап

Про це в ефірі Еспресо сказав авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"Ця історія з Tomahawk почалася після розмови з Путіним, але зараз буде ще розмова з Зеленським. Тому я абсолютно невпевнений, що на цьому все закінчилося. Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk", - вважає Криволап.

За словами аналітика, у Білому домі заявляють, що у США залишилося 4 150 ракет Tomahawk. Водночас, якщо подивитися на обсяги, які вже передані, передаються або плануються до передачі партнерам по НАТО, то Британія отримала 1 000 ракет, Австралія - 500, Японія - 500, Нідерланди - 500, а Польща - близько 300.

"Таким чином, стосовно того, що Америці не вистачає ракет, то треба було щось сказати. Чому Трамп так сказав - ми ще не знаємо, але це дає мені серйозну основу думати, що ця історія з Tomahawk не закінчилася. Окрім того, Tomahawk - це одне з наших побажань, які були ще з 2022 року, спочатку гарячої фази війни", - додав Криволап.