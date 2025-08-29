"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України

Про це він повідомив у telegram-каналі.

"Обговорили напрацювання гарантій безпеки. Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків.", - йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що членство в Євросоюзі розглядається як важлива складова безпекових гарантій України, і висловив сподівання на спільний прогрес із Молдовою вже найближчим часом.

Читайте також: Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ

Також Зеленський повідомив, що під час розмови обговорили можливість додаткового фінансування українського дронового виробництва та подальшу реалізацію програм SAFE і PURL. За його словами, Антоніу висловив готовність допомогти підвищити ефективність цих ініціатив.

Він зазначив, що від Росії досі немає жодних позитивних сигналів щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, і тому потрібно збільшити тиск, підкресливши, що Україна очікує сильного 19-го пакета санкцій з боку Євросоюзу.

"Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", - додав президент.