Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ

Її цитує Reuters.

За словами Захарової, безпекові гарантії Україні повинні "ґрунтуватися на досягненні спільного розуміння" із врахуванням інтересів безпеки Москви.

"Ця лінія (пропозицій) порушує принцип неподільної безпеки і покладає на Київ роль стратегічного провокатора на кордонах Росії, збільшуючи ризик залучення альянсу (НАТО) до збройного конфлікту з нашою країною", – заявила речниця.

Водночас та додала, що поточні безпекові пропозиції для Києва були "односторонніми і явно призначені для стримування Росії".