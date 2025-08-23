Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в ефірі телемарафону.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - заявив він.

Окрім цього посол підкреслив, що обговорив з міністром розмінування українських територій, і турецька сторона розглядає відправлення військ до України, в рамках гарантій безпеки.

"Ми проговорювали про цивільне розмінування, тобто наших територій безпосередньо. Вони розглядають багато різних наших пропозицій. І турецька сторона одна із трохи більше ніж десяти країн, які вже розглядають потенційну відправку своїх військових до України як стабілізуючий фактор, як фактор надання гарантій про неповторення агресії Росії, у разі заключення мирної угоди", - сказав Джелял.

Він додав, що Туреччина залишається найкращим майданчиком для переговорів, і готова приймати перемовини на рівні делегацій чи лідерів.