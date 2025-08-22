Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України

Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2025 п'ятниця
15:48
Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для України розробляють два шари гарантій безпеки: вони передбачають посилення ЗСУ, а також допомогу від США та Європи

Зміст

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми домовилися, що буде два шари (безпекових гарантій). Перший передбачатиме встановлення мирної угоди, або припинення вогню, або поєднання того і іншого. Тож перший шар для того, щоби ЗСУ були максимально посиленими. Другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа", – пояснив Рютте.

Генсек підкреслив, що ці безпекові гарантії мають бути справжніми, а не такими як Будапештський меморандум чи Мінські перемовини. 

"Ми працюємо разом: Україна, Європа і Сполучені Штати. Щоби такі були гарантії, аби Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", – заявив він. 

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув до Києва, де провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
