Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми домовилися, що буде два шари (безпекових гарантій). Перший передбачатиме встановлення мирної угоди, або припинення вогню, або поєднання того і іншого. Тож перший шар для того, щоби ЗСУ були максимально посиленими. Другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа", – пояснив Рютте.

Генсек підкреслив, що ці безпекові гарантії мають бути справжніми, а не такими як Будапештський меморандум чи Мінські перемовини.

"Ми працюємо разом: Україна, Європа і Сполучені Штати. Щоби такі були гарантії, аби Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", – заявив він.