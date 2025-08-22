Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для України розробляють два шари гарантій безпеки: вони передбачають посилення ЗСУ, а також допомогу від США та Європи
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
"Ми домовилися, що буде два шари (безпекових гарантій). Перший передбачатиме встановлення мирної угоди, або припинення вогню, або поєднання того і іншого. Тож перший шар для того, щоби ЗСУ були максимально посиленими. Другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа", – пояснив Рютте.
Генсек підкреслив, що ці безпекові гарантії мають бути справжніми, а не такими як Будапештський меморандум чи Мінські перемовини.
"Ми працюємо разом: Україна, Європа і Сполучені Штати. Щоби такі були гарантії, аби Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", – заявив він.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув до Києва, де провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
Біла Церква
