Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
Уряд Великої Британії передав Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, аби Київ міг і надалі завдавати далекобійних ударів по території Росії
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел, Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для продовження далекобійних ударів по цілях у Росії.
Зазначається, що британський уряд не розкриває кількість ракет Storm Shadow, переданих Києву, і не інформує про такі постачання регулярно.
Джерела підкреслили, що постачання ракет здійснено для забезпечення України боєприпасами перед зимовим періодом, оскільки Лондон остерігається посилення російських атак на цивільне населення.
- 21 жовтня Сили оборони завдали комбінованого удару, зокрема ракетами Storm Shadow, по Брянському хімзаводу, який виготовляв паливо для ракет, якими Росія била по Україні.
