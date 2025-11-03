Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для продовження далекобійних ударів по цілях у Росії.

Зазначається, що британський уряд не розкриває кількість ракет Storm Shadow, переданих Києву, і не інформує про такі постачання регулярно.

Джерела підкреслили, що постачання ракет здійснено для забезпечення України боєприпасами перед зимовим періодом, оскільки Лондон остерігається посилення російських атак на цивільне населення.