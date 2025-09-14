Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості

Що таке PT-91 Twardy і як його створювали

PT-91 Twardy – це польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

У 1980-их Т-72М виготовляли, зокрема на заводі в польських Гливицях. Після припинення співпраці в рамках Варшавського договору Польща активізувала роботи по модернізації танка. Перші прототипи виготовили в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускали з 1995 по 2002 роки. Всього для Збройних сил Польщі виробили 232 танків такого типу. Відомо, що Польща планувала переобладнати за цим стандартом всі свої Т-72.

Назва Twardy дослівно перекладається як "твердий". Однак у польській мові це слово є відповідником англійського hard, тобто має значення також "крутий", наприклад "twardziel" у перекладі означає "крутий хлопець".

Першим іноземним оператором "твердих" стала Малайзія. Згодом, після повномасштабного вторгнення польські танки надійшли також на озброєння Сил оборони України.

Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади, фото: 10-й армійський корпус

Особливості PT-91 Twardy

Головне озброєння, трансмісія та ходова частина були взяті від радянського Т-72М, розповідав про польську модернізацію Defense Express.

"А от далі уже починаються свої відмінності. Наприклад, в якості силової установки використано польський 12-циліндровий турбодизель S12U потужністю 625 кВт (2300 об/хв). Такий рушій дає швидкість руху до 70 км/год, та запас ходу до 650 км. Система управління вогнем – французька, Savan-15T, встановлювалась ще на самому початку серійного виробництва. Також наявний пасивний прилад нічного бачення Radomka", – йдеться в статті.

На радянський танк поляки встановили систему керування вогнем Drawa, нові стабілізатор, денний і нічний приціли. Також замість старого дивуга В-46-6 на 780 кінських сил танк отримав форсований польський аналог PZL-Wola S-12U.

Окремо варто виділити захист танка. Армія.Inform називає головною особливістю PT-91 використання активної броні польської розробки ERAWA. Броня складається майже з 400 захисних блоків, що забезпечені покриттям 1K2KS. Це покриття знижує видимість танка в інфрачервоних та радіолокаційних діапазонах.

"Динамічний захист покриває передню частину корпусу та башту. Блоки розташовані практично без проміжків один від одного. Тести показали, що ERAWA підвищує живучість танка на 30-70%, залежно від типу снаряда", – йдеться в статті.

Вибухова речовина, що знаходиться всередині сегментів броні ERAWA, не детонує при попаданні набоїв калібру 7,62-14,5 мм та уламків артилерійських снарядів калібру до 82 мм. Також динамічний захист не реагує ні на палаючий напалм, ні на бензин. Також танк має посилену додаткову броню на дні під місцем водія, оснащений 12-ствольною системою пуску димових гранат та одноствольною 80-мм системою пуску антилазерних гранат "Теллур".

танк PT-91 Twardy, фото: polskieradio

Технічні характеристики PT-91 Twardy

Довжина – 6,86 м,

Ширина – 3,7 м,

Висота – 2,19 м,

Бойова маса – 45,9 т,

Калібр – 125 мм,

Екіпаж – 3 ос.,

Боєкомплект – 40 пост.,

Швидкострільність – 7 пост./хв,

Потужність двигуна – 1000 к.с.,

Максимальна швидкість – 70 км/год,

Запас ходу по шосе – 650 км.

танк PT-91 Twardy ЗСУ, фото: gettyimages

PT-91 Twardy в Україні

Інформація про те, що поляки поступово мінятимуть свої "тверді" танки на американські Abrams з'являлася ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після широкомасштабного наступу рашистів поляки почали передавати PT-91 Україні.

Достеменно невідомо, яку кількість танків Twardy передали Україні – точно не менше 30. Адже на початку 2023 року тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, половину з яких складуть PT-91 Twardy. А ще раніше, влітку 2022-го, речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек зазначав, що його країна вже передала Україні танки PT-91 Twardy, однак не уточнив скільки саме.

PT-91 були на озброєнні у 22-ї окрема механізована бригада та 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Також танки Twardy використовувались у Курській операції. Тут важливо, що поляки ніяк не регулювали застосування танків у боях проти рашистів безпосередньо на території РФ, керуючись міркуваннями, що після фізичної передачі озброєння перестає бути польською власністю, а Україна може розпоряджатись ним, як вважатиме за потрібне.

танк PT-91 на 25-й Міжнародній виставці оборонної промисловості, фото: gettyimages

Захисники України про PT-91 Twardy

У сюжеті АрміяTV бійці 117-ї бригади хвалять польську броню РТ, а також двигун, називаючи його "більш форсованим і потужнішим, ніж у звичайного Т-72". Військові відзначають, що працювати доводиться здебільшого по ворожій піхоті під час "м'ясних штурмів". "Шуганути осколково-фугасним снарядом по піхоті – на "ура", – каже військовий.

Інші бійці тієї ж бригади в розмові з Армія.Inform також високо відгукувалися про вогневі можливості польських танків.

"125-й калібр прямим наведенням може наробити серйозних див. Уявіть, що танк перебуває за 300, за 200 метрів до ворожого укриття і "розбирає" його – якими будуть відчуття у ворога? Танк – це страшна машина, і вона зробить таку роботу, яку не виконає більш ніхто – ні міномети, ні артилерія", – розповідав командир танка з позивним Цезар, зазначаючи, що достатньо лише кінетичної енергії бронебійної болванки, щоб ущент рознести позиції ворога в будь-якій споруді, в якій він спробував закріпитися. Ворожих піхотинців нищать вже самі уламки стін, які розлітаються вусібіч після влучання танкового снаряда.

В іншому матеріалі Армія.Inform розповідала, як за день бойової роботи тільки один екіпаж танка тричі виходив на ворога "прямою наводкою", розстрілюючи противника на дистанції до 200 метрів. А із закритих вогневих позицій танк працює вже на значних відстанях. Це 8, 9 або навіть 10 км.

"Ми знищуємо ворога з філігранною точністю. Ще не було такого, щоб виявлена ціль не була уражена. Немає суттєвої різниці, чи це малі піхотні групи, які наступають у "сірій зоні", чи окремо взята одиниця ворожої техніки. Є координати, наведення на ціль і бум! Якось із закритих вогневих позицій вдалось знищити російський танк та БМП, які рухалися в колоні ворожої важкої техніки. Це було приблизно 8 км до противника. Ми з хлопцями та не знали про це нічого. Комбат по зв’язку повідомив, сказав: "молодці, ви попали!". Загалом за два роки війни вже стільки ворожої техніки "поклали", що все і не згадаєш", – розповідав командир.

танк PT-91 Twardy під час Дня Збройних Сил 15 серпня у Варшаві, фото: gettyimages

У репортажі "Радіо Свобода" бійці 22-ї бригади відзначають, що через зміну трансмісії Twardy став маневровнішим від Т-72 і виграє для захисників дорогоцінні секунди в бою. Переваги над радянським прототипом особливо відчуваються в темну пору.

"Тепловізор стоїть кращий. Він спарений з командирським, і в нього якість зображення вночі набагато краща", – пояснював навідник з позивним Мольфар. Згадують і систему пуску антилазерних гранат "Теллур". Спеціальні сенсори попереджають екіпаж про небезпеку від зброї із лазерним наведенням.

«[Система] автоматично може активувати димові шашки, дим з аерозолем, завдання якого розфокусувати лазерний промінь і зменшити вірогідність ураження самої машини», – розповідає інший військовослужбовець. Він вважає, що "лоб в лоб" проти Т-72, Twardy має набагато більше шансів на виживання і на перемогу в двобої.

Додатковий захист українці створюють накладанням додаткового захисту "Контакт-1" і завдяки "мангальним конструкціям" над танком.

"Якось в один з наших Twardy влучили протитанковою керованою ракетою. Машина зупинилася та загорілася, але хлопці вибралися звідти. Звісно, машина залишилася там, оскільки не могла рухатися самостійно. Екіпаж пішки виходив з того місця", – розповідають оборонці України.

