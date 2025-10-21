Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму telegram-каналі.

Глава держави запевнив, що першим напрямом є підготовка нових оборонних домовленостей, спрямованих на посилення української бойової авіації.

За його словами, це частина стратегії створення потужних Повітряних сил, здатних гарантувати довгострокову безпеку країни. Зеленський наголосив на важливості ефективної координації між усіма державними структурами, які беруть участь у підготовці та реалізації цих угод.

Другим пріоритетом, за словами президента, стануть зустрічі з лідерами європейських країн та членами коаліції партнерів України. На цих переговорах планується обговорити підтримку систем ППО, формування нових пакетів оборонної допомоги, розширення програми PURL, а також постачання енергетичного обладнання для відновлення після російських атак. Окремо увагу буде приділено координації дій у посиленні санкцій проти Росії.

Третій напрямок стосується розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський повідомив, що планується трансформація апарату РНБО для підвищення ефективності роботи в цьому напрямі. Президент поставив завдання забезпечити не менше ніж 50% потреб фронту українською зброєю до кінця року.