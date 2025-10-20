"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot
Президент Володимир Зеленський оголосив про роботу України зі Сполученими Штатами Америки, аби Київ отримав потрібну кількість систем Patriot
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні доповідав міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати "Рамштайну" та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. Окремо – дуже предметно – ми працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем "Петріот", – поінформував президент.
Водночас він назвав це непростим завданням, однак це є однією з гарантій безпеки над чим, за словами Зеленського, Київ працюватиме довгостроково.
"У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і "петріоти", і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки", – наголосив український лідер.
- Тиждень тому Україна закликала союзників НАТО терміново посилити постачання сучасних систем ППО та ракет, щоб захистити міста та енергетичну інфраструктуру від нової хвилі російських атак напередодні зими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе