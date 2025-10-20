"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні доповідав міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати "Рамштайну" та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. Окремо – дуже предметно – ми працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем "Петріот", – поінформував президент.

Водночас він назвав це непростим завданням, однак це є однією з гарантій безпеки над чим, за словами Зеленського, Київ працюватиме довгостроково.

"У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і "петріоти", і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки", – наголосив український лідер.