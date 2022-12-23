Про це стало відомо з telegram-каналу Міністерства оборони України.

Стало відомо, що воїни Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького відпрацювали форсування водної перешкоди, взяття під контроль протилежного берега, переправу самохідної гаубиці

та нанесення артилерійського ураження.

"Все це в умовах імітації реальних бойових дій: обстріли та вибухи, швидка зміна обстановки", - йдеться у дописі.

З російського полону додому 1 грудня повернулися 50 захисників України.