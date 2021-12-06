"Обов'язково вистрілить": політичний експерт порівняв УПЦ (МП) з Чорноморським флотом РФ в Криму

Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.



"Моє переконання, можливо цинічне, я вважаю, що цей (Московський - ред.) патріархат, який ми називали - це щось на зразок Чорноморського флоту РФ в Криму. Він обов'язково, як та Аврора вистрілить колись, і тому це питання над яким треба задуматись", - сказав експерт.



Він назвав це питання "дуже чутливим".



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"Це спецпідрозділ іншої держави - не всі, зрозуміло, але як показує практика війни на Донбасі, чомусь в цих храмах зберігалась зброя, чомусь священники ходили з нею. Те, що ми бачимо і наш досвід

говорить про те, що скоріше за все, це не про релігію", - підсумував Лісний.

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