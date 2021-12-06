"Обов'язково вистрілить": політичний експерт порівняв УПЦ (МП) з Чорноморським флотом РФ в Криму
Політичний експерт Олег Лісний вважає, що фактор УПЦ (МП) зіграє свою роль у російсько-українській війні
Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.
"Моє переконання, можливо цинічне, я вважаю, що цей (Московський - ред.) патріархат, який ми називали - це щось на зразок Чорноморського флоту РФ в Криму. Він обов'язково, як та Аврора вистрілить колись, і тому це питання над яким треба задуматись", - сказав експерт.
Він назвав це питання "дуже чутливим".
Читайте також: При храмах УПЦ МП продають надруковані в Почаєві книжки з молитвами "за Росію" і російських солдат. Є фото
"Це спецпідрозділ іншої держави - не всі, зрозуміло, але як показує практика війни на Донбасі, чомусь в цих храмах зберігалась зброя, чомусь священники ходили з нею. Те, що ми бачимо і наш досвід
говорить про те, що скоріше за все, це не про релігію", - підсумував Лісний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе