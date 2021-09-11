При храмах УПЦ МП продають надруковані в Почаєві книжки з молитвами "за Росію" і російських солдат. Є фото
Найбільш популярний молитовник у церкві Московського патріархату називається "Великий православний молитвослов на всяку потребу" й містить російську військову пропаганду
На даний факт звертає увагу священик ПЦУ з Буковини Роман Грищук, передає Еспресо.TV.
"Переглянувши зміст, я не повірив своїм очам. Щоб переконатися, що це не підробка, я вирішив особисто зайти у Миколаївський храм Московського патріархату в Чернівцях. Чернівецько-Буковинська єпархія. Консисторія. Внутрішній склад-магазин церковної книги. Так, це не брехня. Вони дійсно по сьогодні пропонують своїм вірянам молитовник саме у такій редакції", - зазначає він.
Книгу видано 2018 року в Почаєві.
Вона російською мовою.
У розділі "Молитви за Вітчизну" йдеться про "державу Російську", "Росію", "рускій народ".
На підтвердження український священик наводит відповідні світлини.
Також він засняв місце продажу разом із пропонованими книгами й каже, що передасть цей запис до Служби безпеки України.
"Пропонується молитися виключно російським святим і зразу вказується хто вороги, іноплемінники та іновірці... Якщо за російських солдат пропонують молитися як за своїх, то вороги російських солдат, тобто ті, з ким вони воюють, тобто українські воїни - це і є ті "врагі, іновєрци та іноплєменнікі", яких треба знищувати! Звідси і така неприязнь у багатьох рядових парафіян Московського патріархату до Українськох армії і практична відсутність серед них волонтерів та організованої допомоги нашим захисникам", - наголосив Роман Грищук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе