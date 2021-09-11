При храмах УПЦ МП продають надруковані в Почаєві книжки з молитвами "за Росію" і російських солдат. Є фото

На даний факт звертає увагу священик ПЦУ з Буковини Роман Грищук, передає Еспресо.TV.



"Переглянувши зміст, я не повірив своїм очам. Щоб переконатися, що це не підробка, я вирішив особисто зайти у Миколаївський храм Московського патріархату в Чернівцях. Чернівецько-Буковинська єпархія. Консисторія. Внутрішній склад-магазин церковної книги. Так, це не брехня. Вони дійсно по сьогодні пропонують своїм вірянам молитовник саме у такій редакції", - зазначає він.



Книгу видано 2018 року в Почаєві.



Вона російською мовою.



У розділі "Молитви за Вітчизну" йдеться про "державу Російську", "Росію", "рускій народ".



На підтвердження український священик наводит відповідні світлини.



Також він засняв місце продажу разом із пропонованими книгами й каже, що передасть цей запис до Служби безпеки України.



"Пропонується молитися виключно російським святим і зразу вказується хто вороги, іноплемінники та іновірці... Якщо за російських солдат пропонують молитися як за своїх, то вороги російських солдат, тобто ті, з ким вони воюють, тобто українські воїни - це і є ті "врагі, іновєрци та іноплєменнікі", яких треба знищувати! Звідси і така неприязнь у багатьох рядових парафіян Московського патріархату до Українськох армії і практична відсутність серед них волонтерів та організованої допомоги нашим захисникам", - наголосив Роман Грищук.













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