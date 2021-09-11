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При храмах УПЦ МП продають надруковані в Почаєві книжки з молитвами "за Росію" і російських солдат. Є фото

11 вересня, 2021 субота
14:57
Суспільство

Найбільш популярний молитовник у церкві Московського патріархату називається "Великий православний молитвослов на всяку потребу" й містить російську військову пропаганду

На даний факт звертає увагу священик ПЦУ з Буковини Роман Грищук, передає Еспресо.TV.

"Переглянувши зміст, я не повірив своїм очам. Щоб переконатися, що це не підробка, я вирішив особисто зайти у Миколаївський храм Московського патріархату в Чернівцях. Чернівецько-Буковинська єпархія. Консисторія. Внутрішній склад-магазин церковної книги. Так, це не брехня. Вони дійсно по сьогодні пропонують своїм вірянам молитовник саме у такій редакції", - зазначає він.

Книгу видано 2018 року в Почаєві.

Вона російською мовою.

У розділі "Молитви за Вітчизну" йдеться про "державу Російську", "Росію", "рускій народ".

На підтвердження український священик наводит відповідні світлини.

Також він засняв місце продажу разом із пропонованими книгами й каже, що передасть цей запис до Служби безпеки України.

"Пропонується молитися виключно російським святим і зразу вказується хто вороги, іноплемінники та іновірці... Якщо за російських солдат пропонують молитися як за своїх, то вороги російських солдат, тобто ті, з ким вони воюють, тобто українські воїни - це і є ті "врагі, іновєрци та іноплєменнікі", яких треба знищувати! Звідси і така неприязнь у багатьох рядових парафіян Московського патріархату до Українськох армії і практична відсутність серед них волонтерів та організованої допомоги нашим захисникам", - наголосив Роман Грищук.






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церква
УПЦ МП
московський патріархат
Почаївська Лавра
Почаїв
молитви
російська пропагада
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