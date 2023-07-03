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"Обов’язок ЄС – відповідати витривалості та наполегливості українців": Урсула фон дер Ляєн про посилення підтримки Києва

3 липня, 2023 понедiлок
22:24
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Євросоюз має подвоїти підтримку Києва, зокрема допомагати фінансово, зброєю, санкціями проти Росії, а також у документуванні та розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Мадриді в понеділок, 3 липня, із нагоди початку головування Іспанії в Раді ЄС.

"Іспанія головує в Раді у вирішальний момент, коли ми повинні подвоїти нашу підтримку України. З моменту жорстокого вторгнення Росії минуло майже 500 днів. Це 500 днів страждань українського народу. Але й 500 днів вражаючого опору українського народу, який мужньо бореться за свою свободу. Тепер наш обов’язок – відповідати цій витривалості та наполегливості", – сказала вона. 

Очільниця Єврокомісії деталізували, що така підтримка включає, зокрема, надійну та регулярну фінансову підтримку. З огляду на це запропоновано новий фонд для України в рамках пропозиції щодо перегляду бюджету ЄС – це приблизно 50 мільярдів євро до 2027 року. 

"Це фінансування також підтримає реформаторські зусилля в Україні. Як ви всі знаєте, Україна наполегливо працює над прогресом на своєму шляху до ЄС – і це не зважаючи на жорстоку війну. Комісія представить звіт про хід розширення. І іспанському головуванню доведеться дуже вміло керувати цими дуже важливими дискусіями щодо шляху вступу України восени", – додала фон дер Ляєн.

Щодо інших напрямків підтримки Україну вона згадала про важливість подальшого впровадження санкції, щоб підтримувати тиск на Росію. Також – забезпечення українських Сил оборони тим, що їм потрібно для успіху на полі бою: мова про військову техніку, спільну закупівлю термінових товарів та збільшення виробництва боєприпасів. 

Окрім того Урсула фон дер Ляєн згадала про допомогу Україні в документуванні воєнних злочинів Росії, аби винуватців можна було притягнути до відповідальності. А також про роботу над можливістю використати заморожені російські активи для відбудови  України.

1 липня головування в Раді Євросоюзу перейшло до Іспанії. Мадрид головуватиме наступні шість місяців відповідно до системи ротації між 27 країнами-членами євроблоку. Це буде п'яте головування Іспанії з моменту її приєднання до ЄС у 1986 році.

  • У суботу, 1 липня, до столиці з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він виступив на засіданні Верховної Ради. У своїй промові Санчес наголосив на єдності України та Європи. 
  • Під час свого виступу у Верховній Раді Педро Санчес також оголосив про виділення Україні пакету допомоги на €55 млн, передачу 4 танків Leopard й іншої військової техніки.
  • Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО

 
Україна
ЄС
Іспанія
Війна з Росією
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
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