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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант
Ексклюзив

Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант

27 серпня, 2023 неділя
12:01
Війна з Росією Глен Грант

У Сполучених Штатів немає підстав боятися розпаду Росії, адже в такому разі ситуація значно покращилася б

Про це сказав британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

"Отже, побоювання Америки щодо розпаду Росії є безпідставними. Ситуація була б значно кращою за ту, в якій ми перебуваємо зараз", - наголосив він.

За словами Ґлена Ґранта, проблема в тому, що США розташовані далеко від Європи, тому, можливо, не мають такого відчуття щодо війни та майбутнього.

  • У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія існуватиме в нинішньому вигляді.
Новини
Росія
Європа
США
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