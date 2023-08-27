Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант

Про це сказав британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

"Отже, побоювання Америки щодо розпаду Росії є безпідставними. Ситуація була б значно кращою за ту, в якій ми перебуваємо зараз", - наголосив він.

За словами Ґлена Ґранта, проблема в тому, що США розташовані далеко від Європи, тому, можливо, не мають такого відчуття щодо війни та майбутнього.