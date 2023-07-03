Про це зазначив Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Bild.

"Захід повинен зрозуміти, що Росія фрагментована і немає сили, яка могла б утримати її разом. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в Росії, не зупинити", - сказав він.

За його словами, Кремль "не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості", тож Захід повинен відмовитися від ілюзій, що Росія збережеться в нинішньому вигляді.

Зазначається, що під час заколоту ПВК Вагнера Україна проаналізувала, як з ним впоралися в російських регіонах і це показало, що "Росія не є державою".

"У нас є аналіз того, як реагували регіони під час повстання Пригожина. Можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як буде виглядати Росія після розпаду. Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - заявив Данілов.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.