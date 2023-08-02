Обрання голови НАЗК, відновлення декларування майна, посилення САП та АРМА: посли G7 зробили заяву щодо відбудови України
Під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем посли країн Великої сімки підкреслили, що для приваблення інвестицій від приватного сектору до відновлення та реконструкції України важливими є прозорість і підзвітність
Про це повідомили посли у Тwitter.
"Ми наголосили на важливості своєчасного обрання нового голови НАЗК, відновлення системи декларування майна та звітності фінансування політичних партій, а також посилення антикорупційних інституцій, таких як САП та АРМА", - йдеться в заяві.
У G7 закликали прийняти закони для створення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та поліпшення корпоративного управління державними підприємствами згідно з керівними принципами ОЕСР.
- 1 серпня повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн G7 і ЄС.
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