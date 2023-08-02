Про це повідомили посли у Тwitter.

"Ми наголосили на важливості своєчасного обрання нового голови НАЗК, відновлення системи декларування майна та звітності фінансування політичних партій, а також посилення антикорупційних інституцій, таких як САП та АРМА", - йдеться в заяві.

У G7 закликали прийняти закони для створення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та поліпшення корпоративного управління державними підприємствами згідно з керівними принципами ОЕСР.