Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і ЄС: про що говорили
У вівторок, 1 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн G7 і ЄС
Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.
За словами Шмигаля, на зустрічі говорили про відновлення України, конфіскацію заморожених російських активів.
"В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи Росії на відбудову України", - пише прем'єр.
Обговорили підготовку до опалювального сезону, зернову ініціативу та ситуацію навколо ЗАЕС.
"Ситуація довкола станції залишається напруженою. Маємо продовжувати тиск на Росію, аби вона покинула об’єкт. Закликаємо запровадити санкції проти атомної галузі РФ", - йдеться у повідомленні.
- 26 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в України уряд виділив більше ніж 25 мільярдів гривень для відновлення постраждалих територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе