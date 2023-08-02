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Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і ЄС: про що говорили

2 серпня, 2023 середа
02:45
Війна з Росією Денис Шмигаль

У вівторок, 1 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн G7 і ЄС

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Шмигаля, на зустрічі говорили про відновлення України, конфіскацію заморожених російських активів.

"В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи Росії на відбудову України", - пише прем'єр.

Обговорили підготовку до опалювального сезону, зернову ініціативу та ситуацію навколо ЗАЕС.

"Ситуація довкола станції залишається напруженою. Маємо продовжувати тиск на Росію, аби вона покинула об’єкт. Закликаємо запровадити санкції проти атомної галузі РФ", - йдеться у повідомленні.

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G7
Денис Шмигаль
Військові новини
Запорізька АЕС
відбудова України
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