Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, мало хто зробив аналіз спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України, завдяки яким наша країна матиме угоди про безпеку з кожним членом. На думку Данілова, це була одна з головних подій саміту НАТО для України.

"Це дуже важлива річ, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам таку допомогу", - наголосив секретар РНБО.

Крім того, він додав, що саміт країн НАТО показав, що на мріях росіян про відновлення імперії можна поставити хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде Російська імперія більше існувати", - сказав Данілов.

Декларація про гарантій безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Що входить до декларації?

"Ми, лідери "Групи семи" (G7), підтверджуємо нашу непохитну відданість стратегічній меті створення вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної захистити себе та стримати майбутню агресію", - йдеться у спільній заяві.

Вони передбачають:

Забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом продовження надання: допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами; підтримка подальшого розвитку оборонно-промислової бази України; тренування та навчання українських збройних сил; обмін розвідданими та співробітництво; підтримка ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, в тому числі для протидії гібридним загрозам

Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, у тому числі через зусилля з реконструкції та відновлення, з метою створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку

Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених війною з Росією, а також для того, щоб Україна могла продовжувати впроваджувати ефективний порядок денний реформ, який підтримуватиме належне врядування, необхідне для просування на шляху до євроатлантичних прагнень

Окрім того, передбачено заходи на випадок нової агресії РФ, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Союзники також зобов'язуються продовжувати підтримку у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права;

Своєю чергою Україна зобов'язується: