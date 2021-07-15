Обрано найкращий гол Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шик здобув перемогу в голосуванні на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

Чех забив у ворота збірної Шотландії на груповому раунді Євро-2020 ударом з 45 метрів та допоміг своїй команді виграти з рахунком 2:0.

Патрик Шик випередив у голосуванні дев'ятьох конкурентів, серед яких був Андрій Ярмоленко, який забив Нідерландам у матчі 1-го туру ЧЄ, в якому Україна поступилася 2:3.