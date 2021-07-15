Обрано найкращий гол Євро-2020
М'яч форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії визнано найкращим голом чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шик здобув перемогу в голосуванні на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.
Чех забив у ворота збірної Шотландії на груповому раунді Євро-2020 ударом з 45 метрів та допоміг своїй команді виграти з рахунком 2:0.
Патрик Шик випередив у голосуванні дев'ятьох конкурентів, серед яких був Андрій Ярмоленко, який забив Нідерландам у матчі 1-го туру ЧЄ, в якому Україна поступилася 2:3.
- Нагадаємо, 13 липня УЄФА назвав імена 11 футболістів, які потрапили до символічної збірної чемпіонату Європи.
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