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Обрано найкращий гол Євро-2020

15 липня, 2021 четвер
09:01
Спорт Патрік Шик

М'яч форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії визнано найкращим голом чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Шик здобув перемогу в голосуванні на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій. 

Чех забив у ворота збірної Шотландії на груповому раунді Євро-2020 ударом з 45 метрів та допоміг своїй команді виграти з рахунком 2:0. 

Патрик Шик випередив у голосуванні дев'ятьох конкурентів, серед яких був Андрій Ярмоленко, який забив Нідерландам у матчі 1-го туру ЧЄ, в якому Україна поступилася 2:3.  

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футбол
Збірна України
Євро-2020
Андрій Ярмоленко
збірна Чехії
збірна Шотландії
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