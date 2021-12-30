ОБСЄ в Україні презентувала дорожню карту з організації психосоціальної допомоги ветеранам
У четвер, 30 грудня, відбулася презентація "дорожньої карти" з організації в громадах психосоціальної допомоги ветеранам та членам їхніх родин, яку розробила команда Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
"Наша співпраця з ОБСЄ є партнерською і стратегічно важливою. Спільно ми працюємо над збільшенням спроможностей наших Захисників в отриманні відповідних послуг, розвитку в громадах. Ми сподіваємось, що в наступному році ця співпраця буде продовжена. У нас є багато амбітних проєктів, які заслуговують на підтримку міжнародних партнерів", - сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Під час зустрічі експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні Віталій Климчук представив рекомендації для місцевих органів влади з організації в громадах психосоціальної допомоги ветеранам та членам їхніх родин.
У пресслужбі зазначають, що всі проєкти, які Мінветеранів запланувало на 2021 рік, вдалося завершити. Основний напрям, за якими працювало відомство з ОБСЄ - оснащення міністерства онлайн-інструментами та можливостями для психосоціальної реабілітації та професійної адаптації ветеранів і членів їхніх сімей на національному та місцевому рівнях. Зокрема, це система "е-Ветеран", а також створення електронного реєстру сертифікованих постачальників послуг з психологічної реабілітації.
- Нагадаємо, Юлія Лапутіна повідомила, що до кінця 2021 року в Україні може запрацювати Єдиний реєстр ветеранів.
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