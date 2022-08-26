Про це повідомляє Reuters.

Документ, який зазвичай не оприлюднюється, якщо комусь не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, є заявою під присягою, в якій викладаються докази, які дали Мін'юсту підставу для отримання ордера на обшук.

Значні частини з 23 сторінок 38-сторінкового документа, опублікованого в п'ятницю, 26 серпня, заретушовано, а текст на 11 сторінках закритий повністю.

"Уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного вилучення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також незаконного приховування або вилучення урядових записів", - йдеться в документі.

Анонімний агент ФБР заявив, що національний архів США виявив "документи з класифікаційними відмітками", що містять "інформацію про національну оборону", коли в січні в Мар-а-Лаго було виявлено 15 коробок.

Агент сказав, що міністерство юстиції має підстави вважати, що ці записи не повернуті уряду, досі перебувають у маєтку Трампа. "Є також ймовірні підстави вважати, що в приміщенні будуть виявлені докази обструкції", - додав агент.

Після того, як ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, агенти забрали понад 20 коробок з 11 кейсами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф "цілком секретно".

Видання The Hill повідомляє, що влада знайшла 184 секретні документи під час поверхневого огляду вилучених коробок.

У свідченнях під присягою вказується, що серед 184 документів 25 містили цілком таємну інформацію, включно з інформацією, отриманою з "таємних джерел від людей", інформацією, яку заборонено передавати іноземним урядам, і інформацією, отриманою шляхом моніторингу "сигналів зовнішнього зв’язку".

Дії ФБР стали частиною федерального розслідування того, чи незаконно Трамп вилучив документи, коли він залишив свою посаду в січні 2021 року після поразки на президентських виборах.

9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.

13 серпня Трамп заявив, що знайдені ФБР в його маєтку документи не були секретними.

16 серпня ФБР заборонило Трампу залишати США.

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