Обшуки в маєтку Трампа. Мінюст США оприлюднив підстави
Міністерство юстиції США опублікувало підстави, на яких ФБР вилучило секретні документи з маєтку експрезидента у Флориді
Про це повідомляє Reuters.
Документ, який зазвичай не оприлюднюється, якщо комусь не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, є заявою під присягою, в якій викладаються докази, які дали Мін'юсту підставу для отримання ордера на обшук.
Значні частини з 23 сторінок 38-сторінкового документа, опублікованого в п'ятницю, 26 серпня, заретушовано, а текст на 11 сторінках закритий повністю.
"Уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного вилучення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також незаконного приховування або вилучення урядових записів", - йдеться в документі.
Анонімний агент ФБР заявив, що національний архів США виявив "документи з класифікаційними відмітками", що містять "інформацію про національну оборону", коли в січні в Мар-а-Лаго було виявлено 15 коробок.
Агент сказав, що міністерство юстиції має підстави вважати, що ці записи не повернуті уряду, досі перебувають у маєтку Трампа. "Є також ймовірні підстави вважати, що в приміщенні будуть виявлені докази обструкції", - додав агент.
Після того, як ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, агенти забрали понад 20 коробок з 11 кейсами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф "цілком секретно".
Видання The Hill повідомляє, що влада знайшла 184 секретні документи під час поверхневого огляду вилучених коробок.
У свідченнях під присягою вказується, що серед 184 документів 25 містили цілком таємну інформацію, включно з інформацією, отриманою з "таємних джерел від людей", інформацією, яку заборонено передавати іноземним урядам, і інформацією, отриманою шляхом моніторингу "сигналів зовнішнього зв’язку".
Дії ФБР стали частиною федерального розслідування того, чи незаконно Трамп вилучив документи, коли він залишив свою посаду в січні 2021 року після поразки на президентських виборах.
- 9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
- 13 серпня Трамп заявив, що знайдені ФБР в його маєтку документи не були секретними.
- 16 серпня ФБР заборонило Трампу залишати США.
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