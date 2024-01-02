Обстріл 2 січня: Кулеба закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО та далекобійні ракети

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Міністр наголосив, що об‘єкти, які атакувала російська армія 2 січня, були виключно цивільними.

"Росія продовжує воювати з українськими жінками, дітьми та літніми людьми", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що "терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури".

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів, який, серед іншого, включатиме прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів, ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України та припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях", - йдеться у повідомленні МЗС.