Обстрілами українських міст крилатими ракетами керує уродженець Вінниччини, - ГУР МО

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Під безпосереднім керівництвом Г.Бреєва з борту корабля здійснюються пуски крилатих ракет “Калібр” по цивільних об'єктах на території України, що призводить до загибелі мирного населення, в т.ч. дітей", - пишуть розвідники та публікують його приватні дані.



Зокрема, народився зрадник 31 січня 1979 року у смт Кірнасівка Тульчинського району Вінницької області. Був призваний на військову службу 22.07.1996 року. Закінчив Севастопольський ВМІ ім. П.С. Нахімова.

Проходив службу у ЗС України на посадах:

- офіцера Південної військово-морської бази (в/ч А2506, смт Новоозерне (Донузлав), 2006);

- командира корветів “Луцьк” та “Тернопіль”;

- заступника командира Севастопольської військово-морської бази (в/ч А4408) у званні капітана 2 ранги.

Однак у 2014 році, під час окупації АР Крим Росією, змінив військову присягу і перейшов на бік окупанта.

"Паспорт громадянина України: АА 199401, виданий Черновецьким РВ УМВС у Вінницькій області, 28.03.1996 року. ІПН: 2888520333. Адреса реєстрації: Вінницька область, Черенівський (Могилів-Подільський) район, с. Бабчинці, вул. Зірка, 6. Остання адреса проживання на території окупованого Криму: м. Євпаторія, вул. 5-й Авіамістечко 30, корп. У, кв. 4. Дружина: БРЕЄВА (ШУМЕЙ) Марина Олександрівна, 08.03.1983 р.н., уродженка Севастополя. ІПН: 2965224927. Адреса проживання/реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. Косарєва, будинок 8, кв. 22. Батько дружини: ШУМЕЙ Олександр Михайлович, народився у с. Фастівці Бахмацького району Чернігівської області 31.07.1958 р. ІПН: 2139619315. Родичі дружини мешкають за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Косарєва, будинок 8, кв. 22", - пишуть розвідники.

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