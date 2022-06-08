Обстріли Есманської та Середино-Будської громад, авіаналіт на Краснопілля: ситуація на Сумщині станом на 8 червня
Протягом доби 8 червня росіяни неодноразово здійснювали авіанальоти на цивільні обʼєкти Сумщини. Під обстріл потрапили Краснопілля, а також Хотінська, Юнаківська та Середино-Будьска громади
Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, за добу 8 червня росіяни численну кількість разів здійснили бомбардування населених пунктів Сумської області.
Зокрема близько 11:00 окупанти 10 разів обстріляли з мінометних установок Есманську громаду. Крім того, росіяни відкривали вогонь по територіях Хотінської та Юнаківської громад. Обстріли здійснювали з мінометів та великокаліберний кулеметів.
А близько 15:00 війська РФ близько 6 разів обстріляли з мінометів територію Середино-Будьскої ТГ. Повідомляють також про кулеметні обстріли. Унаслідок чого було пошкоджено садибу місцевих жителів.
Також за даними Живицького, після 16:00 окупанти здійснили два авіанальоти на територію Краснопільської ТГ. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.
- Нагадаємо, на Сумщині близько 12:00 росіяни обстріляли прикордонне село: зруйнувано приміщення ДПСУ
- Нагадаємо, 7 червня російські окупаційні війська обстріляли зі своєї території Шосткинський район Сумщини
- Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків
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