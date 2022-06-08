Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, за добу 8 червня росіяни численну кількість разів здійснили бомбардування населених пунктів Сумської області.



Зокрема близько 11:00 окупанти 10 разів обстріляли з мінометних установок Есманську громаду. Крім того, росіяни відкривали вогонь по територіях Хотінської та Юнаківської громад. Обстріли здійснювали з мінометів та великокаліберний кулеметів.



А близько 15:00 війська РФ близько 6 разів обстріляли з мінометів територію Середино-Будьскої ТГ. Повідомляють також про кулеметні обстріли. Унаслідок чого було пошкоджено садибу місцевих жителів.



Також за даними Живицького, після 16:00 окупанти здійснили два авіанальоти на територію Краснопільської ТГ. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.

Нагадаємо, на Сумщині близько 12:00 росіяни обстріляли прикордонне село: зруйнувано приміщення ДПСУ

Нагадаємо, 7 червня російські окупаційні війська обстріляли зі своєї території Шосткинський район Сумщини

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків

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