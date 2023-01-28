Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Упродовж доби 27 січня росіяни продовжили обстрілювати прикордоння, під вогнем опинилися Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. Зокрема уражено населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші.

"У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок", - написав голова ОВА.

Також у селі Петропавлівка через атаку РФ отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, за добу 28 січня росіяни завдали 10 ракетних і 26 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 81 обстріл з РСЗВ.

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