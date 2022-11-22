Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація на правому березі Дніпра напружена. Ворог, на жаль, дістає до цієї території ствольною артилерією. Саме тому комендатура Херсона радить покинути місто і поки не повертатись на цю звільнену територію", - розповів Плетенчук.

Пресофіцер також наголосив, що гуманітарна ситуація в Херсоні залишається складною.

"Гуманітарна ситуація в місті досить складна. До цього часу в Херсоні відсутня електроенергія. Також відсутнє опалення та водопостачання. Гуманітарна допомога щодня завозиться в Херсон. Однак росіяни починають повторювати свою тактику обстрілу міста подібну до Миколаєва. Відповідно обстріли міста Херсон щодня частішають. І це є головною проблемою", - додав він.

21 листопада російські окупанти влучили у квартиру в нещодавно звільненому Херсоні