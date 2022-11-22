Обстріли Херсона все більше нагадують удари по Миколаєву, - пресофіцер комендатури оборони міста Плетенчук
Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни часто обстрілюють місто зі ствольної артилерії
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація на правому березі Дніпра напружена. Ворог, на жаль, дістає до цієї території ствольною артилерією. Саме тому комендатура Херсона радить покинути місто і поки не повертатись на цю звільнену територію", - розповів Плетенчук.
Пресофіцер також наголосив, що гуманітарна ситуація в Херсоні залишається складною.
"Гуманітарна ситуація в місті досить складна. До цього часу в Херсоні відсутня електроенергія. Також відсутнє опалення та водопостачання. Гуманітарна допомога щодня завозиться в Херсон. Однак росіяни починають повторювати свою тактику обстрілу міста подібну до Миколаєва. Відповідно обстріли міста Херсон щодня частішають. І це є головною проблемою", - додав він.
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