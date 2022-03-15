"Обстріли Миколаєва тривають, проте окупанти помалу відступають", – депутатка Миколаївської облради про ситуацію в місті та області
Вікторія Москаленко зауважила, що обстріли продовжуються у декількох районах Миколаєва
"Є і приємні новини, російські війська відступають ближче до кордону з Херсонською областю", – додала вона в етері Espreso.TV.
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Також Москаленко наголосила, що деякі миколаївські чиновники зникли зі зв’язку: "Вже 4 доби не виходить на зв’язок голова Шевченківської ОТГ на Миколаївщині Олег Пилипенко, також дві доби не можуть знайти старосту села Зелений Гай Миколу Струтинського. Головно намагаємось евакуювати людей з населених пунктів, де тривають активні бойові дії". Також депутатка додала, що сьогодні в ці населені пункти будуть розвозити гуманітарну допомогу.
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"Проблеми є з постачанням інсуліну та інших ліків, які необхідні для людей із захворюванням щитоподібної залози", – сказала вона.
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Москаленко зауважила, що російські солдати в окупованих населених пунктах намагаються придбати продукти за російські рублі: "Гадаю, якщо вони їх не придбають, то можуть піти по людях. Окупанти сказали людям, якщо вони не будуть виходити з домівок та зчиняти галас, то все буде гаразд. Проте, звісно, ж люди не мовчать, з голими руками виходять і кажуть все, що про них думають".
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