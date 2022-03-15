"У селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до міста", - керівник оборони Миколаєва

Про це розповів в ефірі спільного телемарафону Генерал ЗСУ Дмитро Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва, інформує Еспресо.TV.

"Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки і особового складу (військових РФ – ред.). Завдяки нашим військовим наносимо невідворотні втрати противнику… Настрій у наших бійців дуже позитивний, нас підтримує народ, нам дуже пощастило, що ми всі стали в один стрій разом із цивільними, тому в нас усе виходить… Крім того, в нас є дуже позитивний момент, що у селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до Миколаєва… …єдина ціль – це перемога", - зазначив генерал Марченко.

Нагадаємо, сьогодні очікувалась танкова атака на Миколаїв, але ця інформація виявилась фейком

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