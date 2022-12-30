Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в телеграм.

Упродовж доби 29 грудня військові РФ обстрілювали Миколаївський район.

Зазначається, що о 09:30 ракетний удар зруйнував складське приміщення приватного підприємства. Це сталося в Коблівській громаді, люди не постраждали.

Протягом дня, о 10:13, 10:27 та 14:00, окупанти гатили з артилерії по акваторії та портовій зоні Очаківської громади, люди неушкоджені.

Тоді ж, о 14:30 та 14:40 відбувся ракетний обстріл Воскресенської громади. Там росіяни влучили в об'єкт інфраструктури та житлові будинки.

Нагадаємо, 29 грудня відбулася чергова масова атака Росіян по території України. На територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона.

У той день Віталій Кім писав про збиття п'яти снарядів над Миколаївщиною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb