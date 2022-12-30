Обстріли Миколаївщини 29 грудня: окупанти поцілили по житлових будинках, об'єктах інфраструктури та підприємству
29 грудня росіяни здійснювали обстріли Миколаївської області, під ураженням опинилися об'єкти Коблівської, Очаківської та Воскресенської громад
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в телеграм.
Упродовж доби 29 грудня військові РФ обстрілювали Миколаївський район.
Зазначається, що о 09:30 ракетний удар зруйнував складське приміщення приватного підприємства. Це сталося в Коблівській громаді, люди не постраждали.
Протягом дня, о 10:13, 10:27 та 14:00, окупанти гатили з артилерії по акваторії та портовій зоні Очаківської громади, люди неушкоджені.
Тоді ж, о 14:30 та 14:40 відбувся ракетний обстріл Воскресенської громади. Там росіяни влучили в об'єкт інфраструктури та житлові будинки.
- Нагадаємо, 29 грудня відбулася чергова масова атака Росіян по території України. На територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона.
- У той день Віталій Кім писав про збиття п'яти снарядів над Миколаївщиною.
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