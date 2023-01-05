Обстріли Миколаївщини: 4 січня ворог гатив по двох громадах

Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними голови ОВА, 4 січня ворог двічі атакував Очаківську громаду Миколаївського району, о 10:49 та 14:57. Так, росіяни ударили по береговій смузі, місцеві мешканці не постраждали.

О 18:35 того ж дня під обстрілами окупантів опинилися два населених пункти Куцурубської громади: загарбники влучили по відкритих територіях. Як пише Віталій Кім, люди неушкоджені.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - ствердив голова ОВА.

Нагадаємо, 4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон.

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