Обстріли Миколаївщини: 4 січня ворог гатив по двох громадах
Упродовж доби 4 січня загарбники завдали удари по двох громадах Миколаївського району, люди не постраждали
Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За даними голови ОВА, 4 січня ворог двічі атакував Очаківську громаду Миколаївського району, о 10:49 та 14:57. Так, росіяни ударили по береговій смузі, місцеві мешканці не постраждали.
О 18:35 того ж дня під обстрілами окупантів опинилися два населених пункти Куцурубської громади: загарбники влучили по відкритих територіях. Як пише Віталій Кім, люди неушкоджені.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - ствердив голова ОВА.
- Нагадаємо, 4 січня Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон.
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