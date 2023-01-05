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Війна з Росією: хроніка
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Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле, а ЗСУ вдарили 24 рази по районах скупчення ворога - Генштаб

5 січня, 2023 четвер
07:34
війна з Росією окупанти

Окупанти в Горлівці скоротили термін видачі паспортів РФ, а також видають посвідчення водія російських зразків. Своєю чергою Збройні Сили України продовжують нищити ворога

Про це у ранковому зведенні 5 січня передає Генштаб ЗСУ.

"Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації", - кажуть в Генштабі. 

Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків РФ.

Українське військо вдарило 24 рази по районах скупчення ворога та знищило гелікоптер й літак

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 4 січня, завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

За попередню добу, на східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога.

Росія завдала 3 ракетних і 13 авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. 

Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Війська РФ на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ведуть оборону й обстріли, на Бахмутському - зосереджені на наступі

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Загарбницькі війська не полишають обстрілювати українські міста та села по різних напрямках, застосовують різні види озброєння

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них -Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.

  • Раніше командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Сили оборони України розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі, у разі повторної спроби наступати на Київ. По ворожих військах сплановано вогонь артилерії, а кордон зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля".

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