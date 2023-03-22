Обстріли Сумщини: російський безпілотник скинув вибухівку на Краснопільську громаду
У середу, 22 березня, російські терористи використали безпілотник для атаки на Сумську область
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни обстріляли 4 громади: Краснопільську, Юнаківську, Білопільську та Есманську.
На Краснопільську громаду терористи скинули з БПЛА вибуховий пристрій типу ВОГ. Для обстрілів інших громад росіяни використали міномети.
Обійшлось без втрат та руйнувань серед мирного населення області.
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