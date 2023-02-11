Обстріли Сумщини: за день зафіксовано 45 прильотів
За день, 11 лютого, російські терористи завдали щонайменше 45 ударів по території Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 3 територіальні громади: Миропільську, Зноб-Новгородську та Шалигинську.
"Зноб-Новгородська громада: ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл громади − 17 прильотів, а після 14.00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії − 8 прильотів", - пишуть в ОВА.
По Миропільській громаді росіяни завдали ударів з мінометів, було 14 прильотів. Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) − 6 прильотів.
Загалом було зафіксовано 45 прильотів. В усіх випадках обійшлось без наслідків.
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