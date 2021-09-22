Обстріли з гранатометів і кулеметів, скидання боєприпасів дронами: окупанти в зоні ООС 5 разів порушили "тишу"

Про це передає пресцентр штабу ООС.



У напрямку Світлодарська окупант вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.

Втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил стріляли у відповідь.

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