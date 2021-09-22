Обстріли з гранатометів і кулеметів, скидання боєприпасів дронами: окупанти в зоні ООС 5 разів порушили "тишу"
Від початку доби, 22 вересня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Світлодарська окупант вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.
Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.
Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.
Втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил стріляли у відповідь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.08Продаж 31.44
- Актуальне
- Важливе