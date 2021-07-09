Обсяг виданих іпотек за п'ять місяців цього року зріс у 2,5 рази і склав майже 3 млрд грн, - НБУ
Банки за п'ять місяців цього року видали 3 651 іпотечний кредит на загальну суму 2,8 млрд грн
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, за перші п'ять місяців року банки видали 3 651 іпотечний кредит на загальну суму понад 2,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року нове іпотечне кредитування зросло майже в 2,5 рази за кількістю договорів та більш ніж потроїлося в грошовому вимірі.
Зазначається, що у травні цього року банки видали 843 іпотечні кредити на загальну суму 666,9 млн грн.
За даними регулятора, драйвером ринку залишаються кредити на купівлю житла на вторинному ринку. В травні їх частка склала 89% від кількості та 87% від обсягу всіх виданих іпотечних кредитів.
У пресслужбі зауважили, що середній розмір кредиту на купівлю житла в травні зберігся на рівні 791 тис. грн. Водночас середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості в звітному місяці знизився до 878 тис. грн проти 925 тис. грн у квітні, вторинної - навпаки зріс до 780 тис. грн із 771 тис. грн.
В НБУ додали, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали понад 90% нових угод.
За даними регулятора, у травні середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту знизилася в обох сегментах: на первинному ринку - до 15,7% з 17,4% у квітні, на вторинному - до 13,4% з 13,5%. Зниження вартості кредитів на первинному ринку в травні в НБУ пояснили зменшенням частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку.
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