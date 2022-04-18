Обсяги гумдопомоги з-за кордону, порівняно з першим місяцем повномасштабного вторгнення РФ, значно зменшилися, - керівниця благодійного фонду

Такі думки вона висловила в етері Еспресо TV



Керівниця благодійного фонду зауважила: "Дуже багато біженців, які приїхали до нас вже більш ніж 50 днів тому, у них немає роботи, у них закінчилися будь-які можливі збереження. На жаль, вони так само далі живуть у школах та дитсадочках, відповідно, не можуть лишити дітей і вийти на якусь роботу. "



Депутатка міськради зазначила, що гуманітарна допомога значно поменшилася, її поступає мало, а та, котра поступає абсолютно об'єктивно їде на передок, де ситуація катастрофічна.



Вікторія Христенко поділилася занепокоєнням: "У нас на заході України, я відчуваю, скоро будемо мати вряди-годи людей, які не можуть себе забезпечити банальним харчуванням. Відповідно, ми намагаємося евакуювати людей до Європи, як тимчасовий прихисток. Але в Європі, принаймні, люди забезпечені первинними потребами, там працююча економіка в країнах, не така як у нас, що тільки частина може працювати. І там їм надають безкоштовне повноцінне якісне медичне забезпечення, проживання, харчування і дітей забирають у школи та садочки".



Чому зменшилося надання гуманітарної допомоги, керівниця благодійного фонду не має відповіді, також згадує: "Я постійно їжджу вздовж кордону, і перший місяць стояли черги на в'їзд на 5-6 годин і це все були буси, що везли гуманітарку, а зараз черг не має."



Керівниця благодійного фонду вважає, що мерам Західної України треба терміново голосно звертатися до всіх мерів європейських міст і містечок для того, щоб їх стимулювати та закликати привозити їжу, засоби гігієни, корм для тварин, самі банальні речі.

Нагадаємо, 16 квітня найбільший дилер українських шин в Європі привіз гуманітарний вантаж до Львова

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