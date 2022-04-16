Найбільший дилер українських шин в Європі привіз гуманітарний вантаж до Львова
Власник однієї з найбільших у Європі компаній-дилерів українських автомобільних шин Марцін Маркєвіч привіз до Львова шість тон гуманітарного вантажу до Великодніх свят. Про це повідомляють журналісти Еспресо
Тривалий час його фірма співпрацює з українським виробником цього товару. З перших днів широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Марцін та його співробітники безупинно привозять в нашу країну гуманітарну допомогу - їжу, засоби гігієни та ліки.
“Ми вже вислали більше сорока вантажівок і понад сто бусів з допомогою до усіх міст, де вона була необхідна. Від Маріуполя до Одеси, Миколаєва, Києва, Львова, Луцька. Де нас просять, туди й висилаємо. Ми вражені українцями, які чинять опір. Це вже увійшло в історію світу та Європи. Ми не можемо на це просто дивитися, ми мусимо підтримати Україну” - розповідає Марцін.
Нині Марцін вкотре перетнув кордон. Разом з колегами привезли шість тонн гуманітарного вантажу з Кракова до Львова. Цього разу допомога призначена для представників місцевої польської спільноти. У такий спосіб громада Кракова привітала своїх співвітчизників з прийдешнім Великоднем.
“Це різні продукти: солодощі, тістечка, мука, цукор, макарони. Привезли шоколад, щоб підсолодити їм цей прекрасний час, яким є Великдень. Ця поміч не тільки для поляків, нашого товариства. Бо в нас є мішані родини, а для людей у Львові в трудних часах нашого життя.” - каже волонтер.
Наступного тижня ці польські благодійники планують знову приїхати до Львова, аби таку ж допомогу привезти тим, хто святкуватиме Воскресіння Господнє за юліанським календарем.
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