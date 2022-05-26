Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у телеграм, оприлюднивши добірку фейків, які ворог продукував 26 травня.

Зокрема, у міноборони РФ поширювали дезінформацію, що "зс РФ щодня відкривають два морські коридори для виходу з портів Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чорноморська, Очакова, Одеси та Південного, проте київська влада продовжує ухилятися від взаємодії з представниками іноземних держав та компаній-судновласників у вирішенні питання забезпечення безпечного виходу заблокованих суден".

Крім того, Росія розповсюджує маніпуляцію, мовляв, "в Європі зростає обурення поведінкою біженців, європейці вже не в захваті від ідеї приймати у своїх будинках українців. Водночас потоком біженців охоче користуються сутенери та наркоторговці. Самі біженці спалюють будинки європейців та руйнують їхні сім'ї".

Ще один дезінформаційний креатив Росії пролунав від постпреда РФ при ООН, вказує Центр.



"Дезінформація: постпред рф при ООН в.небензя заявив, що "рф має численні свідчення українських полонених про те, що вони мали наказ стріляти в мирних жителів і не брати в полон росіян", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 25 травня Росія розповсюджувала фейк, ніби вона уповільнила темпи наступу в Україні для евакуації населення.

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