Обвинувачена у справі Шеремета дитячий кардіохірург Кузьменко вперше з 2019 року повернулася до операційної

Про це повідомили на сторінці Free Dr Kuzmenko у Facebook.

"Сьогодні нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності. На Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок та зустріч з рідним колективом Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який підтримував та чекав на неї", - йдеться у повідомленні.

Кузьменко приїхала на роботу і зайшла в ангіоопераційну, де виконують найтонші втручання в серця дітей.

"Поки що (Кузьменко - ред.) не в статусі оперуючого хірурга, але ми впевнені - це станеться незабаром! Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти, і лікар зможе робити те, для чого він існує – лікувати", - йдеться у заяві.

4 серпня Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, пом'якшили запобіжний захід - тепер вона під нічним домашнім арештом.