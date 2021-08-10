Обвинувачена у справі Шеремета дитячий кардіохірург Кузьменко вперше з 2019 року повернулася до операційної
Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу, починається адаптація до робочого процесу та відновлення її практичних навичок
Про це повідомили на сторінці Free Dr Kuzmenko у Facebook.
"Сьогодні нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності. На Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок та зустріч з рідним колективом Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який підтримував та чекав на неї", - йдеться у повідомленні.
Кузьменко приїхала на роботу і зайшла в ангіоопераційну, де виконують найтонші втручання в серця дітей.
"Поки що (Кузьменко - ред.) не в статусі оперуючого хірурга, але ми впевнені - це станеться незабаром! Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти, і лікар зможе робити те, для чого він існує – лікувати", - йдеться у заяві.
- 4 серпня Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, пом'якшили запобіжний захід - тепер вона під нічним домашнім арештом.
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