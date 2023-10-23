Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Обвинувачений у держзраді ексочільник "Партії регіонів" Єфремов втік до Москви, - Схеми

Обвинувачений у держзраді ексочільник "Партії регіонів" Єфремов втік до Москви, - Схеми

23 жовтня, 2023 понедiлок
14:12
Суспільство Партія регіонів

Олександр Єфремов, колишній очільник фракції "Партії регіонів", якого звинувачують у державній зраді, виїхав з України під час повномасштабного вторгнення РФ і зараз перебуває в Москві

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався.

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у сприянні в створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомозі захоплення адмінбудівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році та ще у низці злочинів.

Зокрема, ексдепутата обвинувачують у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Повідомляється, що Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська. Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. Ексдепутат чотири рази їздив туди через пункт пропуску в Сумській області "Бачівськ". Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп", що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

За даними джерела, наразі він перебуває у Москві.

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів. 

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 квадратних метрів, які із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів  становить близько 2,8 мільйона доларів.

В іншому записі з бази "Гемотест" за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього "регіонала" – це також апартаменти у "Тріумф-Паласі", тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 квадратний метр. Нерухомість, вартістю близько 1,2 мільйона доларів, також належать його сину.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів.

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, "Схеми" з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. "Схеми" отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів СРСР.

На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: "Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення".

Редакція також надіслала запит до Офісу генерального прокурора України з запитаннями, чи відоме їм нинішнє місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні та чому не проводяться судові засідання у справі.

"У відповідь "Схемам" в ОГП повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська". Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, зазначають в ОГП, інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм "не надходила".

Що відомо про Олександра Єфремова

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича. Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію "Партії регіонів" у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами "Партії регіонів". Єфремов голосував за "диктаторські закони 16 січня" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії "Опозиційний блок" Олександра Єфремова. Пізніше в Центральній виборчій комісії заявили, що "Опозиційний блок" не зможе включити Єфремова, адже сплив термін для подачі кандидатів у списки.

  • Один з прокурорів Офісу Генерального прокурора Максим Захаров зробив кар’єру на справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова, якого звинувачували у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. 

Світ
Кримінал
Україна
Росія
Партія регіонів
Віктор Янукович
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Авдіївка
21 жовтня, 2023 субота
Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський
Олександр Новіков
23 жовтня, 2023 понедiлок
З реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб, якщо Зеленський підпише зміну закону про запобігання корупції, - НАЗК
22 жовтня, 2023 неділя
"Порушення суверенітету": кораблі Філіппін та Китаю зіткнулися у Південнокитайському морі
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 жовтня
15:06
Оновлено
Магомед Мусаєв на тлі московського Кремля
WP написала, що тіньовим власником Forbes став росіянин Мусаєв. Українська редакція заперечує
15:05
На фото: затримання
"Не фіксував порушення та "обклав даниною": чиновника АМКУ затримали під час отримання хабаря
15:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Точка неповернення у васальній залежності Росії від Китаю настане, - Клімкін
15:03
Оновлено
Влучання російської ракети по терміналу "Нової пошти" під Харкововом
"Нова пошта" показала відео ракетного удару РФ по відділенню Харкова
14:51
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено трьох чоловіків і жінку
14:44
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив про необхідність запровадження множинного громадянства
14:30
Померла найстаріший собака у світі, якій був 31 рік
14:22
Україна ЄС
ЄС надав Україні дев'ятий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд
14:21
Служба безпеки України
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, зокрема звільнив заступника Малюка
14:17
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
Сирський про ситуацію на сході: Мета РФ - блокування та оточення Куп'янська
14:04
На фото: Золоті ворота
У музеї "Золоті ворота" вперше представили виставку "Софія Київська – тисячолітній символ державності України"
14:04
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
Розстріляли трьох братів і закопали тіла в ямі на Чернігівщині: командиру підрозділу та солдату армії РФ оголосили підозру
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк йде в обхід з "містобудівним законом"
13:48
На фото: скрін
"Лишайся онлайн": представили тизер стрічки формату скрінлайфу про велику війну
13:36
Туман у Львові
Вівторок принесе тепло і сонце, але і небезпеку на дорогах: прогноз погоди на 24 жовтня від Наталки Діденко
13:14
ТЦК
НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 255 млн грн під час перевірки воєнкомів
13:11
Ексклюзив
сектор Гази
Триває робота над евакуацією понад 300 українців з сектору Гази, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
12:47
На фото: протимінні кораблі
Українські протимінні кораблі взяли участь у навчаннях Joint Warrior у Британії
12:38
Олександр Роспутько, Шахтар
"Шахтар" розірвав контракт із Роспутьком, який утік до РФ
12:32
Алсу Курмашева
У Казані арештували журналістку Радіо Свобода, яка прилетіла до РФ у сімейних справах
12:27
наручники
Вступив до ЛДПР в окупації та поїхав агентом на Черкащину: коригувальник отримав довічне
12:20
Оновлено
терористи ХАМАС
ЦАХАЛ: бойовиками ХАМАСу утримуються 222 полонених
12:11
Ексклюзив
Крим
Ворог відчуває, що доведеться тікати з Херсонщини та Запоріжжя: військовий експерт Лакійчук про укріплення окупантів у Криму
12:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Процес пішов: роспропагандисти зіскакують у путінського потяга
12:03
електроенергія
В Україні знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 23 жовтня
11:48
дистанційне навчання
У селищі на Бєлгородщині школи перевели на дистанційне навчання через "оперативну ситуацію"
11:45
Авто
Зміни у Правилах дорожнього руху: чого саме вони стосуються та які передбачені штрафи за порушення
11:40
укриття, бомбосховище
На облаштування укриттів цьогоріч витратять 7 млрд грн: у Мінстратегпромі розповіли про перебіг робіт
11:28
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі знищили будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії 1894 року
11:03
У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер
У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер РФ, це погана новина, - Андрющенко
10:54
У Херсоні викрили російське підпілля, що наводило удари по житлових будинках
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Яка зброя потрібна Україні та Ізраїлю від США, Кремль хоче перетворити світову демократію у фарс. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
10:44
Зенитно ракетный комплекс Improved Hawk (MIM 23B)
"Стовідсотковий результат": командувач Повітряних сил показав нічне збиття ворожих цілей із ЗРК HAWK
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують євро та долар
10:38
крилата ракта "Калібр"
РФ вивела в Чорне море два ракетоносії з 16 "калібрами"
10:37
"Диявольська комета" наближається до Землі вперше за останні 70 років
10:25
Ексклюзив
Захисник України Олександр Будько
"Історія впертого чоловіка": військовий Олександр Будько, який втратив ноги на війні, презентував автобіографічний роман
10:13
За добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще трьох
10:10
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
Постійне збільшення витрат на війну сприятиме ще більшій інфляції в Росії, - британська розвідка
10:06
OPINION
Віктор Каспрук
Китайські амбіції не входять у плани Заходу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV