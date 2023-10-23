Обвинувачений у держзраді ексочільник "Партії регіонів" Єфремов втік до Москви, - Схеми

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався.

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у сприянні в створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомозі захоплення адмінбудівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році та ще у низці злочинів.

Зокрема, ексдепутата обвинувачують у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Повідомляється, що Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська. Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. Ексдепутат чотири рази їздив туди через пункт пропуску в Сумській області "Бачівськ". Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп", що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

За даними джерела, наразі він перебуває у Москві.

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 квадратних метрів, які із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів становить близько 2,8 мільйона доларів.

В іншому записі з бази "Гемотест" за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього "регіонала" – це також апартаменти у "Тріумф-Паласі", тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 квадратний метр. Нерухомість, вартістю близько 1,2 мільйона доларів, також належать його сину.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів.

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, "Схеми" з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. "Схеми" отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів СРСР.

На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: "Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення".

Редакція також надіслала запит до Офісу генерального прокурора України з запитаннями, чи відоме їм нинішнє місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні та чому не проводяться судові засідання у справі.



"У відповідь "Схемам" в ОГП повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська". Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, зазначають в ОГП, інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм "не надходила".

Що відомо про Олександра Єфремова

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича. Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію "Партії регіонів" у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами "Партії регіонів". Єфремов голосував за "диктаторські закони 16 січня" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.



Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії "Опозиційний блок" Олександра Єфремова. Пізніше в Центральній виборчій комісії заявили, що "Опозиційний блок" не зможе включити Єфремова, адже сплив термін для подачі кандидатів у списки.