Обвинуваченого у нападі на журналістів Мецгера готуються призначити заступником міністра економіки, - Радіо Свобода
Обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів екс-голова Украексімбанку Євген Мецгер може стати заступником міністра економіки
Про це повідомило "Радіо Свобода", посилаючись на лист, що надійшов на ім'я прем'єр-міністра Денис Шмигаля 5 квітня від першої віце-прем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко і який є в розпорядженні редакції.
"Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України", – цитує ЗМІ лист за підписом Юлії Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.
На запит журналістів у комунікаційному офісі Дениса Шмигаля відповіли, що поки що відповдіний лист до офісу прем'єра не надійшов. Там також заперечують проведення співбесід з Мецгером.
У листі начебто вказано, що Мецгер, попри скандальне звільнення з Укрексімбанку через напад на журналістів, нині є радником міінстра інфраструктури на громадських засадах.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою Укрексімбанку Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру. Також Мецгера через напад на журналістів відправили під нічний домашній арешт.
- 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Наглядова рада Укрексімбанку звільнила його з посади голови правління банку.
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