"Очікую на змістовну та плідну зустріч": Зеленський назвав теми, які обговорить із Байденом

Про це він написав у Twitter.



"Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики, економічного розвитку та підтримки реформ", - написав Зеленський.



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У Офісі президента заявили, що очікують на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження пакету спільних проектів та ініціатив у сферах:

безпеки й оборони

торгівлі

інвестицій

енергетики

клімату

сільського господарства

інфраструктури

цифрової трансформації.

Там додали, що керівник ОП Андрій Єрмак та глава МЗС Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон з метою обговорення змістового наповнення візиту Зеленського.