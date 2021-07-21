"Очікую на змістовну та плідну зустріч": Зеленський назвав теми, які обговорить із Байденом
Президент Володимир Зеленський відреагував на запрошення до Білого дому
Про це він написав у Twitter.
"Очікую на змістовну та плідну зустріч із президентом Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики, економічного розвитку та підтримки реформ", - написав Зеленський.
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У Офісі президента заявили, що очікують на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження пакету спільних проектів та ініціатив у сферах:
- безпеки й оборони
- торгівлі
- інвестицій
- енергетики
- клімату
- сільського господарства
- інфраструктури
- цифрової трансформації.
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