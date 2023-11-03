Очікуються значні опади: жителів Київщини попередили про підвищення рівня води у притоках Дніпра

Про це пише Київська ОВА.

"Попередження про зміну гідрологічної ситуації на Київщині. 4-5 листопада у зв'язку з очікуваними значними опадами на малих притоках Середнього Дніпра в Київській області очікуються підвищення рівня води на 0,1-0,6 м над поточними відмітками. Без загрози негативних наслідків", - пише обласна військова адміністрація.

Українцям наголосили, що у випадку надзвичайної ситуації потрібно зателефонувати за номером 101.

Що таке Середній Дніпро

Середній Дніпро – це ділянка Дніпра від Києва до Запоріжжя. Притоками Дніпра на цій ділянці є Стугна, Трубеж, Рось, Супой, Вільшанка, Золотоноша, Сула, Тясмин, Псел, Ворскла, Орель, Самара.