Очікуються значні опади: жителів Київщини попередили про підвищення рівня води у притоках Дніпра
На вихідних очікується підвищення рівня води у притоках Середнього Дніпра в Київській області
Про це пише Київська ОВА.
"Попередження про зміну гідрологічної ситуації на Київщині. 4-5 листопада у зв'язку з очікуваними значними опадами на малих притоках Середнього Дніпра в Київській області очікуються підвищення рівня води на 0,1-0,6 м над поточними відмітками. Без загрози негативних наслідків", - пише обласна військова адміністрація.
Українцям наголосили, що у випадку надзвичайної ситуації потрібно зателефонувати за номером 101.
Що таке Середній Дніпро
Середній Дніпро – це ділянка Дніпра від Києва до Запоріжжя. Притоками Дніпра на цій ділянці є Стугна, Трубеж, Рось, Супой, Вільшанка, Золотоноша, Сула, Тясмин, Псел, Ворскла, Орель, Самара.
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