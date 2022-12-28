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Очільник МВС Косова заявив, що Сербія нагнітає ситуацію в регіоні під впливом РФ

28 грудня, 2022 середа
08:32
Світ Джелал Швечла

Сербія під впливом Російської Федерації прагне дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підтримання бунтів сербської меншини в косовських поселеннях

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косова Джелал Швечла, передає Reuters.

"Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад, щоби виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, що проживають у Косові".

Своєю чергою у Сербії заперечують, що намагаються дестабілізувати ситуацію, і кажуть, що просто хочуть захистити там свою меншість. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія "продовжить боротьбу за мир і шукатиме компромісні рішення".

  • 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
  • 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
  • Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
  • 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
  • Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

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Росія
Косово
Сербія
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