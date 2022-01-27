Очільник МВС пропонує призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України після звільнення Балана

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана я підтримаю і надішлю президенту України для прийняття рішення. Водночас я вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - повідомив Монастирський.



Він уточнив, що всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.



"Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, у яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - написав очільник МВС.

Нагадаємо, що командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.