Очільник МВС пропонує призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України після звільнення Балана
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтримав рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії України та запропонує на посаду в.о. командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана я підтримаю і надішлю президенту України для прийняття рішення. Водночас я вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - повідомив Монастирський.
Він уточнив, що всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.
"Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, у яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - написав очільник МВС.
- Нагадаємо, що командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе