Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі

Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі, передає Еспресо.Tv.



"О 3:59 хв я отримав повідомлення про незвичайну подію, яка сталася в Дніпрі. Одразу було сформовано групу офіцерів Головного управління, які на світанку прибули до місця трагедії", - сказав Балан.



Він уточнив, що слідство проводить ДБР та Спеціалізована військова прокуратура



"Головною метою офіцерів головного управління, що прибули є встановлення причини та вивчення морально-психологічного стану особового складу та порядок організації служби з охорони важливого державного об`єкту", - зазначив очільник Нацгвардії.



Він висловловив глибокі співчуття близьким та рідним загиблих.



"За будь-які дії, як хороші, так і погані несе службу командир, сьогоні зранку я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом України про відставку і звільнення від посади командувача Національної гвардії", - підсумував Микола Балан.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Названо імена військових, розстріляних нацгвардійцем на Дніпропетровщині.

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