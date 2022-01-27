Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі
27 січня Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі
Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі, передає Еспресо.Tv.
"О 3:59 хв я отримав повідомлення про незвичайну подію, яка сталася в Дніпрі. Одразу було сформовано групу офіцерів Головного управління, які на світанку прибули до місця трагедії", - сказав Балан.
Він уточнив, що слідство проводить ДБР та Спеціалізована військова прокуратура
"Головною метою офіцерів головного управління, що прибули є встановлення причини та вивчення морально-психологічного стану особового складу та порядок організації служби з охорони важливого державного об`єкту", - зазначив очільник Нацгвардії.
Він висловловив глибокі співчуття близьким та рідним загиблих.
"За будь-які дії, як хороші, так і погані несе службу командир, сьогоні зранку я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом України про відставку і звільнення від посади командувача Національної гвардії", - підсумував Микола Балан.
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