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Головна Кримінал "Зарядив перший магазин і вистрілив по двом, а щоб не доповіли в частину - "пальнув" по операторці": затриманий у Дніпрі нацгвардієць розповів про хронологію своїх дій

"Зарядив перший магазин і вистрілив по двом, а щоб не доповіли в частину - "пальнув" по операторці": затриманий у Дніпрі нацгвардієць розповів про хронологію своїх дій

27 січня, 2022 четвер
13:55
Кримінал

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій

Про це віг розповів у відео, яке з'явилось в мережі, повідомляє Еспресо.TV.

"Я сиджу у тривожній групі, вона в нас має автомати. Автомати охороняються в станиці - це такий маленький ящик, який закривається. Я беру автомат. У нас підсумки є такі, бежевого кольору, там два магазини по десять патронів", - сказав Рябчук.

Нацгвардієць заявив, що зарядив перший магазин і вистрелив по двом, які зайшли (начальник караулу і помічник - ред.).

"Це був один строковик і контрактник. Один строковик примудрився втекти. Після цього я знав, що ІТЗО (операторка, - ред.) зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді про обстановку. Я, щоб вона не доповіла, "палив" по ній. Після цього заходжу у відкритий сейф, забираю всі ріжки, які зміг закинути в ранець, виходжу до траси", - продовжив хлопець.

Жінка, яка працювала на контрольно-пропускному пункті, не випускала його. За словами хлопця, він попросив відчинити двері.

"Вона відповіла, що не може. Я вистрелив їй у голову. Після цього я відчинив одну з дверей виходу і почав "палити" у підлогу", - сказав Рябчук.

Нацгвардієць походив по заводу, знайшов місце, через яке зміг перестрибнути і перерізав дріт. Він зазначив, що перестрибнув через огорожу і вийшов за територію заводу, почав ходити по житловим районам і "шукати притулку".

"Потім я вийшов на трасу і зловив там легковик. Там була жінка, вона підкинула мене до Лівого берега. Після цього я собі пішов, куди очі бачили. Там невелика закинута будівля, там ще пусті магазини лежать", - сказав хлопець.
 

  • Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.
  • Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
  • Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.
  • ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі.

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