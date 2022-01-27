Розстріл військових у Дніпрі: троє з п'ятьох постраждалих перебувають у важкому стані
Троє військових, постраждалі внаслідок розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком на Південмаші, перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує
Про це повідомив ексзаступник очільника МВС Антон Геращенко.
Військова Нацгвардії 22 років зазнала поранень у коліно, плече та найважче - у живіт. Дівчина втратила понад три літри крові. Хірурги лікарні Мечникова борються за її життя.
Ще один військовий був поранений у черевну порожнину. Він перебуває у тяжкому стані.
Третій нацгвардієць отримав постріли в плече, стегно та груди. Його у важкому стані доставили до міської лікарні №16.
Антон Геращенко закликав небайдужих мешканців Дніпра здати кров для поранених військових.
- Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.
- Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
- Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.
- ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
- Нацгвардієць Артемій Рябчук сам здався поліції.
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