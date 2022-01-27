Розстріл військових у Дніпрі: троє з п'ятьох постраждалих перебувають у важкому стані

Про це повідомив ексзаступник очільника МВС Антон Геращенко.



Військова Нацгвардії 22 років зазнала поранень у коліно, плече та найважче - у живіт. Дівчина втратила понад три літри крові. Хірурги лікарні Мечникова борються за її життя.



Ще один військовий був поранений у черевну порожнину. Він перебуває у тяжкому стані.



Третій нацгвардієць отримав постріли в плече, стегно та груди. Його у важкому стані доставили до міської лікарні №16.



Антон Геращенко закликав небайдужих мешканців Дніпра здати кров для поранених військових.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.

ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Нацгвардієць Артемій Рябчук сам здався поліції.

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