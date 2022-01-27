Розстріл військових у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук сам здався поліції
Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, попросив перехожу повідомити про його місцезнаходження правоохоронцям
Про це повідомляє ДБР.
"Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм", - заявив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов.
Він зараз перебуває на місці події.
За словами Володимира Шилова, солдат, перебуваючи в селі, попросив перехожу зателефонувати до поліції та повідомити про його місцезнаходження.
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