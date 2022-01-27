Розстріл військових у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук сам здався поліції

Про це повідомляє ДБР.



"Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм", - заявив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов.



Він зараз перебуває на місці події.



За словами Володимира Шилова, солдат, перебуваючи в селі, попросив перехожу зателефонувати до поліції та повідомити про його місцезнаходження.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.

ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

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